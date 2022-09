Le associazioni pugliesi che operano per la tutela delle persone con disabilità e malattia rara, da giugno sono ancora in attesa di essere convocati dalla III Commissione regionale permanente che si occupa di sanità e affari sociali. Sono trascorsi altri 3 mesi senza ricevere notizie in merito ai temi discussi durante il primo incontro di giugno scorso. Siamo in attesa della nomina del Garante Regionale delle persone con disabilità da ben due anni. Vi sono delibere regionali per le malattie rare per cui la Regione Puglia risulta inadempiente da circa 5 anni. Polvere negli occhi per cui nulla è cambiato nella vita degli ultimi. Ignorati e raggirati mentre i nostri diritti continuano ad essere calpestati. Eppure anche le persone con disabilità e malattia rara votano. Ma l’orologio biologico dei cittadini fragili non può attendere i tempi di una politica in perenne campagna elettorale. Nel frattempo si diventa vittime per abbandono da parte di chi dice di rappresentare lo Stato a livello territoriale. La politica pugliese, come quella nazionale, non vede, non sente e non parla. Ma tutti cercano anche i nostri voti con slogan pubblicitari. Per quale fine se l’attesa diventa più lunga delle nostre stesse vite?

Invitiamo tutti i cittadini con disabilità e malattia rara e loro caregivers a collegarsi con noi su zoom il giorno 23 settembre 2022 alle ore 19 per parlarne tutti insieme come cittadini invisibili alla politica. Vi aspettiamo numerosi.

Argomento: LA POLITICA NON VEDE, NON SENTE E NON PARLA CON LE PERSONE CON DISABILITA’ E MALATTIA RARA.

ANCHE NOI VOTIAMO

Ora: 23 set 2022 07:00 PM Roma

