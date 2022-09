L’Ufficio Traffico comunale intende disciplinare la viabilità lungo le strade interessate dalla processione e dai festeggiamenti, promossi dalla parrocchia del SS.mo Crocifisso, in onore dei Santi Medici oggi, lunedì 26 settembre. A tal proposito è stata emanata un’ordinanza dirigenziale per salvaguardare la pubblica e privata incolumità e non intralciare lo svolgimento del rito religioso e della fiera di quartiere.

Le limitazioni previste:

• In via Petrarca (presso la chiesa), via Dante Alighieri, viale Manzoni, via Foscolo e via Pascoli, sarà istituito il divieto di transito durante il passaggio della processione, che partirà alle ore 20 circa.

• In via Petrarca (interessata anche dalla allocazione delle bancarelle nel tratto compreso dalla chiesa a via Dante Alighieri, ambo i lati della carreggiata) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 14 alle 24 e il divieto di transito a tutti i veicoli.

Saranno posizionate barriere quali misure di safety care sulla base delle disposizioni vigenti.

Di seguito, il link al documento che contiene l’ordinanza: Festa dei Santi Medici