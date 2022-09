La denuncia è del “Comitato di via Nazareth per Barletta” che si va costituendo tra gli esercenti ed alcuni residenti della centralissima strada di Barletta. In particolare è Bruno Palmitessa, dell’agenzia Kabuki che ha sede in questa strada che si segnala un’incresciosa situazione, cioè la permanenza di “pilomat pericolosi”:

«Da più di un mese uno dei vecchi pilomat per delineare l’area a traffico limitato del centro storico di Barletta, di via Nazareth è transennato per via di un incidente, visto che nessuno si è preoccupato mai di eliminarli in quanto ormai con lo ZTL nel centro storico non hanno più senso di esistere e dovrebbero essere rimossi.

Sono state fatte diverse segnalazioni all’Ufficio Traffico (abbiamo segnalato le questioni anche all’assessore alle Manutenzioni Lucia ricatti, ndr), chiedendone la rimozione ma sino ad oggi non è ancora avvenuta.

Via Nazareth è una delle più belle strade di Barletta ed ancora oggi non c’è stata alcun piano di rilancio cittadino per farne il salotto della città, pertanto chiedo che i pilomat siano rimossi al più presto cosi da non essere ancora un pericolo ma soprattutto indecorosi con una soluzione di transenne pericolose e indecorose per una strada cosi bella».