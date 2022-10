Sono 954 i nuovi casi Covid in Puglia nelle ultime 24 ore, registrati su 16.273 test effettuati. Il bollettino odierno conta, purtroppo, anche 5 decessi; il tasso di positività si attesta al 5,86%.

In particolare, i nuovi positivi sono 295 in provincia di Bari, 267 nel Leccese, 120 nel Brindisino, 109 in Provincia di Taranto, 105 nel Foggiano, 40 nella Bat. I casi riferiti ai residenti fuori regione sono 16, mentre per 2 la provincia è ancora in corso di definizione. Le persone attualmente positive sono 12.173 (+75 rispetto a ieri), i ricoverati in area non critica sono 110 (-2 nelle ultime 24 ore), i pazienti in terapia intensiva sono 6 (dato stabile). Sono 878 i guariti nelle ultime 24 ore.