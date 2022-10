Una sorpresa per l’inaugurazione del nuovo Milan Club ”Paolo Maldini” di Barletta, nuovo punto di riferimento per i i tifosi rossoneri della ”Città della Disfida”. A salutare con un videomessaggio gli iscritti al club è stato proprio Paolo Maldini, storica bandiera rossonera e attuale direttore tecnico della società campione d’Italia in carica. Un Maldini che non ha nascosto il suo orgoglio per l’iniziativa, ma che ha anche ricordato il servizio di leva svolto proprio a Barletta nel 1988(in compagnia del tecnico della Nazionale, Roberto Mancini ndr).

”Sono orgoglioso per questa intitolazione-esordisce-e voglio ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per questa iniziativa, a partire dal presidente Michele Chiariello. Il mio ricordo di Barletta risale al 1988, anno in cui ho fatto il servizio di leva: credo che adesso ci sarà occasione per ritornare nella vostra città”. Un curioso legame, quello tra Maldini e Barletta, e che potrebbe presto rinsaldarsi a 34 anni di distanza dall’esperienza portata a termine dallo storico numero 3 milanista.

A cura di Giacomo Colaprice