«Come da intese con il consigliere di riferimento Flavio Basile, che ne ha ricevuto le istanze dei residenti di zona Patalini, ho dato mandato all’ufficio traffico di provvedere al rifacimento degli attraversamenti pedonali di detta zona, iniziando dai plessi scolastici e da Via Filannino ove è stato operato, tra l’altro, il tratteggio della linea continua , essendo quest’ultima divenuta una delle arterie più pericolose della nostra città visto che “impavidi” automobilisti si lasciano coinvolgere dalle alte velocità. I lavori continueranno con l’installazione di uno specchio tra via Filannino e Via Beccaria, con stalli di sosta a pettine nella via a ridosso dei portoni di ingresso delle abitazioni, con tratteggiamento del lato di sosta parallelo alla ferrovia e 4 dossi da rallentamento con relativa segnaletica di pericolo dossi sia verticale che orizzontale. I lavori di rifacimento della segnaletica stradale continueranno in tutta la città». Lo dichiara l’assessore comunale al Traffico e alla Polizia Locale Michele Loconte.

«È nostra premura garantire l’incolumità di tutti e rendere Barletta una città più vivibile e civile. Questo è lo spirito dell’amministrazione Cannito e di questa maggioranza che nel corso del mandato rispetterà tutti gli impegni intrapresi con la comunità cittadina. Il tutto anche in un’ottica di riqualificazione e di valorizzazione delle periferie, finora dimenticate dalla politica dove maggiormente ha origine il degrado. È proprio da qui che bisogna ripartire per ricongiungere Barletta, rendendola più vivibile e presentabile con tutte le sue pregevoli attrattive».