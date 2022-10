Il Settore Manutenzioni comunica che sono stati sostituiti gli ormai obsoleti organi illuminanti nelle palestre di cinque istituti cittadini. 60 punti illuminanti a LED hanno preso il posto delle vecchie lampade a HQI (ioduri metallici) il che consentirà un risparmio di energia elettrica di circa l’80%.

Le strutture interessate sono le palestre della E.Fieramosca (via Dante Alighieri),Girondi (via Zanardelli), Giovanni Paolo II (via Dei pini), Rodari (via Donizetti) e Modugno (via Ofanto).

“Si tratta di un intervento importante – hanno dichiarato il Sindaco Cosimo Cannito e l’Assessora alle Manutenzioni Lucia Ricatti – finalizzato ad un significativo risparmio energetico, tema questo da sempre particolarmente sentito dall’Amministrazione e ancora di più oggi visto il momento storico che stiamo vivendo.