Sono 1.122 i nuovi casi di Covid19 registrati oggi, domenica 9 ottobre, in Puglia su 8.540 test giornalieri. L’incidenza è pari al 13,13%. Una persona è deceduta.

I nuovi casi sono così distribuiti: 357 in provincia di Bari, 321 in provincia di Lecce, 143 in provincia di Brindisi, 138 in provincia di Taranto, 97 in provincia di Foggia e 46 nella Bat. I residenti fuori regione contagiati sono 16 e 4 casi sono ancora in via di attribuzione alle relative province.

Sono 12.678 le persone attualmente positive in Puglia, 136 le persone ricoverate in area non critica e 5 le persone in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia sono 1.490.151 i casi totali in Puglia, 210.414 nella provincia di Foggia, 12.795.692 i tamponi processati, 1.468.366 le persone guarite e 9.107 le persone decedute