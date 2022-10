Una medaglia di bronzo per l’Italia nella prima giornata di finali dei Mondiali di Beach Sprint a Saundersfoot, in Galles. A firmarlo è Federica Chisena (LNI Barletta), che nel singolo Under 19 femminile vince la finale per il terzo e quarto posto sulla Francia, regalando alla spedizione azzurra il primo podio alle World Rowing Beach Sprint Finals 2022.

Nella serie finale del singolo Under 19 femminile, Federica inizia con il piede giusto vincendo senza troppe difficoltà il quarto di finale contro la Germania, ma in semifinale è costretta a cedere il passo alla Tunisia, campione mondiale in carica nella specialità e che nella successiva finalissima bisserà l’oro iridato di Oeiras battendo la Gran Bretagna. Nella finale per il bronzo però Chisena è chirurgica nel suo percorso, parte meglio della francese nello sprint sulla spiaggia, e in acqua riesce a domare il forte vento che invece reca molti problemi alla sculler transalpina, che non riesce a impensierire mai l’azzurra, splendida medaglia di bronzo.