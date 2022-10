Il Gravina alimenta la sua pareggite, il Barletta si ferma sul palo e conferma le difficoltà ad andare in gol, 4 sin qui in campionato. Finisce 0-0 il derby del Vicino, valido per il settimo turno del girone H di Serie D: per i gialloblù di casa è il sesto pareggio consecutivo, che rinvia però ancora una volta l’appuntamento con la prima vittoria nel torneo. I biancorossi riprendono il cammino dopo il ko casalingo contro il Martina ma recriminano per le tante occasioni da gol avute e due episodi da moviola. Nel prossimo turno sarà Barletta-Nocerina.

IL TABELLINO DI GRAVINA-BARLETTA 0-0:

Gravina (3-5-2): Mascolo; Parisi, Sanzone, Ligorio; Kharmoud, Chacon, Coppola, Tommasone, Gambicchia (9’ st. Garnica, 40’ st. Perelli) Goretta (9’ st. Dragutinovic, 40’ st. Gonella) Murania (18’ st. Galardi). A disp. Vicino, Giglio D., Romano, Rosini. All. Summa-Ragone

Barletta (4-2-4): Piersanti; Milella, Pollidori, Petta, Marangi (35’ st. Nannola), Vicedomini, Cafagna; Russo (23’ st. Pignataro) Maccioni (31’ st. Rastelletti), Lattanzio (35’ st. Lavopa), Loiodice. A disp. Campisi, Visani, Mininno, Feola, Cassatella. All. Farina

Note: ammoniti: Russo (B), Coppola e Parisi, Garnica e Dragutinovic (G); calci d’angolo 3-4; recuperi: pt. 1’, st. 5’