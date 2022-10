Anche per Barletta-Nocerina come per le precedenti tre gare interne giocate nel girone H di Serie D sin qui lo stadio “Cosimo Puttilli” sarà sold out nei posti a disposizione. Lo annuncia il Barletta con un comunicato affidato ai canali social del club: “Biglietti polverizzati in appena due ore. Anche i tagliandi messi in vendita dalla società sono esauriti. Quarto sold out consecutivo al Puttilli”.

Si attendono nelle prossime ore novità sulla possibile apertura della gradinata, come successo già il 9 ottobre contro il Martina grazie a un’ordinanza straordinaria del sindaco Cosimo Cannito. Il semaforo verde porterebbe alla disponibilità di altri 1000 posti a sedere.