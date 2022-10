L’impegno dell’ambientalista-sub, Antonio Binetti, è entrato fra le domande di attualità nel Consiglio comunale di Barletta, riunitosi oggi in seduta pomeridiana presso la sala consiliare di via Zanardelli; la domanda è stata posta dai consiglieri di Coalizione civica, Doronzo e Diviccaro, che hanno portato all’attenzione della massima assise cittadina la nobile causa posta dall’ambientalista riguardante il cosiddetto vallone Tittadegna, in località “Piano Campanile”, che ormai con consuetudine, probabilmente anche pericolosa, presenta versamenti inquinanti ogni volta che aumenta il livello delle acque confluite nel canale di bonifica del fiume Ofanto.

Il Binetti ha minacciato uno sciopero della fame al fine di attrarre l’attenzione delle istituzioni preposte a risolvere il delicato problema ambientale. L’assessore all’Ambiente Anna Maria Riefolo, anche dopo un incontro svoltosi nella giornata di oggi proprio con il sub, ha risposto che la competenza per la bonifica sono della Regione Puglia e del Consorzio “Terre d’Apulia”, a cui l’ente comunale ha inviato delle formali sollecitazioni, ma in caso si adopererà con i propri mezzi richiedendo successivamente alla Regione l’eventuale risarcimento dell’opera, riconoscendo così l’urgenza dell’intervento.

La riunione si è conclusa, piuttosto celermente dopo la presa d’atto di una serie di debiti fuori bilancio e alcune variazioni