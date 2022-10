In ottemperanza alla Nota prot. n° 0080321, del 20 ottobre 2022 emessa dal Comune di Barletta, che istituisce i divieti di sosta e di transito su alcune strade costeggianti lo stadio, al fine di consentire la disputa calcistica tra Barletta 1992 e Nocerina Calcio, domenica 23 ottobre 2022, dalle ore 13:00 alle ore 18:00 e comunque fino al termine esigenze, il capolinea di via Guglielmo Marconi verrà spostato sulla rotatoria posta all’intersezione fra via Leonardo Da Vinci e via delle Belle Arti.

Lo comunicato Ferrotramviaria per consentire ai viaggiatori di organizzarsi in vista di questo temporaneo spostamento.