Il settore comunale Servizi Sociali rende noto che con atto dirigenziale n. 857 del 7 ottobre scorso 2022 sono stati stanziati ulteriori fondi per il finanziamento della VII^ annualità operativa “ponte” 2022/2023, tramite risorse del PSC Regione Puglia (Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 e Patto per la Puglia Fsc 2014/2020).

Di conseguenza a partire da martedì 18 ottobre ha preso avvio la 2^ finestra infra-annuale di domanda dei Buoni servizio relativamente alle sole domande di prestazioni domiciliari (SAD-ADI) rivolte ad anziani Over 65 non autosufficienti Graduatoria C.

La 2^ finestra di domanda rimarrà aperta fino alle ore 12.00 del 18 novembre 2022.

La validità dei buoni servizio che le famiglie potranno richiedere in questa 2^ finestra di domanda, sarà di circa 9 mesi intercorrenti tra il 18 ottobre 2022 e il 30 giugno 2023, data di conclusione della VII^ annualità 2022/2023.

Le domande, come di consueto, potranno essere presentate esclusivamente on-line sulla piattaforma telematica dedicata, all’indirizzo http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it – PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO 2022 previa autenticazione con credenziali SPID Livello 2 e solo dopo aver completato correttamente le precedenti fasi di accreditamento del referente familiare e generazione del Codice Famiglia.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio di Segretariato Sociale: recapito telefonico 0883/516743, indirizzo mail [email protected]