Ha iniziato lo sciopero della fame, l’ambientalista Antonio Binetti, per protestare contro la situazione di degrado in cui versa il vallone Tittadegna. Da questa mattina, si è trasferito in una tenda nel grande canale situato tra Barletta e Margherita di Savoia: “Andrò via – dice – solo quando arriveranno i primi mezzi per la rimozione dei rifiuti”.

Il servizio su News24.City.