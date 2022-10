In occasione della commemorazione dei Defunti e dei Caduti in guerra, nonché della giornata dedicata all’Unità Nazionale e alle Forze Armate, l’Amministrazione comunale ha organizzato il seguente programma di iniziative alle quali parteciperanno Autorità civili, religiose e militari:

Mercoledì 2 Novembre – Commemorazione dei Defunti. La giornata dedicata ai Defunti sarà commemorata al Cimitero, dove alle ore 10, nella Cappella comunale, sarà celebrata dall’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo la solenne funzione religiosa, seguita alle ore 11.30 degli onori al Sacrario dei Caduti italiani ed all’Ossario dei Caduti slavi.

Venerdì 4 Novembre – Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate. Nel ricordo della Grande Guerra e della vittoria del 4 Novembre 1918, sono previsti tre momenti commemorativi:

Ore 11 – Onori e deposizione delle corone alla Lapide, dedicata ai Caduti, del Rivellino del Castello ex Comando Presidio Militare;

Ore 11.30 – Deposizione di una corona alla lapide in memoria dei Caduti decorati con “Medaglia d’Oro al Valor Militare” posta sui muri del Palazzo di Città;

Ore 12 – Onori al Monumento ai Caduti in Guerra ed alla Lapide dei Vigili trucidati dai nazisti nel 1943.

Per consentire le iniziative del 4 Novembre salvaguardando la pubblica e privata incolumità, l’Ufficio Traffico ha emanato un’ordinanza dirigenziale con la quale si dispone dalle ore 9 alle 13, in piazza Caduti in Guerra, il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito solo durante le fasi delle manifestazioni stesse. Quest’ultima limitazione, esclusivamente durante il passaggio del corteo istituzionale, varrà anche in corso Vittorio Emanuele (presso il Municipio e nel tratto stradale da via Consalvo da Cordova a corso Garibaldi) e in corso Garibaldi (da corso Vittorio Emanuele alla già citata piazza Caduti).