«Quanto accaduto stamane a Barletta per modalità e spregiudicatezza ha dell’incredibile. Un mezzo dato alle fiamme in strada da una banda di almeno quattro persone per guadagnarsi la fuga dopo il colpo portato a termine ai danni di un portavalori. Tutto ciò in pieno centro e in mezzo alla case ed a pochi passi dal mercato rionale affollato. Il mezzo, messo di traverso per coprirsi la fuga, è stato divorato da fiamme altissime che hanno poi generando un denso fumo nero che ha invaso la zona con il rischio concreto di causare una strage tra le persone». A scriverlo è Giuseppe Tiani del SIAP – Sindacato Italiano Appartenenti Polizia.

«Uno scenario di guerra assimilabile alle immagini che giungono dai vari scenari del mondo dopo le esplosioni di auto bomba, tutto ciò è intollerabile in un Paese civile. È l’ennesimo grave episodio che evidenzia l’esigenza di portare sul tavolo del confronto con il nuovo Governo le istanze e le criticità dei temi afferenti le diverse sfaccettature che compongono gli aspetti del bene comune sicurezza pubblica, tematica che interessa sempre più cittadini e imprese, per le ricadute che la sicurezza della collettività e delle nostre città ha sullo sviluppo del commercio e delle imprese nelle economie dei territori. Nella BAT la Questura è stata insediata da un anno e mezzo, servono uomini e donne per potenziare il controllo del territorio, degli uffici investigativi e dei commissariati, ora servino fatti e decisioni concrete le parole hanno esaurito il loro compito. Confidiamo nella sensibilità e competenza del Ministro Piantedosi che ben conosce la nostra terra».