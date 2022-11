«L’Associazione Donne Giuriste Italia Sez.di Trani,Save The Children e la Parrocchia dello Spirito Santo presentano “Come ali di farfalla. Storie di viaggi di ragazzi alla ricerca della salvezza”. Lunedì 7 novembre alle ore di 19.00, via Boggiano n.43,Parrocchia dello Spirito santo. Il report, realizzato dal dott.Marcello Colopi racconta in parte il lavoro svolto per costruire percorsi di socializzazione e inserimento sociale dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio di Cerignola.

Per minore straniero non accompagnato si fa riferimento allo straniero, di età inferiore ai diciot’anni che si trova per qualsiasi causa e per qualsiasi ragione sul territorio nazionale. Nel mondo vi sono milioni di bambini e ragazzi che a causa di conflitti,persecuzioni,violenze e violazioni dei diritti umani sono costretti a lasciare le loro case Il report racconta le loro storie di vita,la sofferenza,il dolore che hanno vissuto nella speranza di una vita migliore di un futuro giusto.

L’Adgi sez.di Trani, Save The Children e la Parrocchia dello Spirito Santo, con questo incontro vogliono per un verso far conoscere le storie di vita drammatiche di questi ragazzi, che sono solo dei semplici bambini che fuggono da orrori indicibili della nostra epoca. Per un altro sfatare i luoghi e le frasi comuni: “perché non tornano a casa loro”. Giusto, ma loro una casa non ce l’hanno perché se no, non partirebbero.

Infine per far comprendere che di fronte a queste testimonianze, che purtroppo sono giornaliere, non si può, ne si deve voltarsi dall’altra parte. Non si possono creare alternative senza coltivare la solidarietà umana. Ne parleranno Anna Chiumeo, Don Filippo Salvo, Marcello Colopi, Matilde Cafiero, Anna Rosa Cianci.Letture di Catia, Palma, Mirela, Carmela MariaSara, Carmine».