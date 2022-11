Il raddoppio nel giro di una settimana. Al Teatro dei Borgia spetta la postazione d’onore per il Premio Rete Critica 2022. Un primato che segue il successo conseguito con la vittoria del Premio ANCT (Associazione Nazionale dei critici di teatro).

Dal Bellini di Napoli, nella serata di domenica 6 novembre, apprezzamenti e soddisfazioni per la Compagnia barlettana. Gratificazioni che onorano il lungo percorso artistico e il meticoloso e singolare lavoro della trilogia de “La Città dei Miti”. Per artisti e spettatori si rivela una esperienza unica e singolare, in luoghi non convenzionali, luoghi di vita vissuta, luoghi di azione che sollecitano riflessioni su tematiche mai sopite nel corso dei secoli.

“Per la maturità e la complessità di un progetto in grado di entrare nella vita, nelle sue pieghe più complesse e dolorose, in un lavoro di scrittura e di attorialità che attualizza il senso del mito” si legge nella motivazione del premio.

“I tre spettacoli sono pensati come un’opera unica – ha più volte affermato il regista Gianpiero Borgia – Un percorso creativo teatrale che si nutre del quotidiano. Storie forti, drammi che si consumano nella normale routine tra l’indifferenza della gente. Vicende che segnano gli artisti, che alimentano la loro crescita professionale e nel contempo lasciano un forte messaggio al pubblico presente. È questo il nostro teatro, intendiamo costruire una analogia tra alcuni personaggi simbolo della mitologia e il corrispettivo iconico nel presente”.

Borgia è curatore del progetto e della regia, insieme alla straordinaria Elena Cotugno (più volte candidata all’UBU e vincitrice nel 2021 del Premio “Le Maschere del Teatro Italiano”). Drammaturgia firmata da Fabrizio Sinisi.

La trilogia, è interpretata dagli straordinari Elena Cotugno (“Medea”), Christian Di Domenico (“Eracle, l’invisibile”) e Daniele Nuccetelli (“Filottete, dimenticato”). Tutti dedicano molta della loro preparazione alla ricerca sul campo, insieme a operatori, tecnici e professionisti impegnati nel contrasto ai disagi.

“La Città dei Miti” sarà a Parigi il 10 e l’11 novembre (Théatre Le Coin des Mondes) e a Padova –Rassegna Arti Inferiori dal 15 al 20 novembre prossimi. Lunedì 14 novembre, invece, al Teatro Nuovo di Napoli cerimonia di consegna del Premio ANCT 2022 alla Compagnia barlettana.