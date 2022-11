Il Comune di Barletta comunica che in data 15 novembre 2022 alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare in via Zanardelli, si svolgeranno le operazioni di sorteggio fra i concorrenti a parità di punteggio ai fini della collocazione in graduatoria, alla presenza del Segretario Generale del Comune di Barletta, quale ufficiale rogante.

I concorrenti cui è stato attribuito il punteggio di anzianità, giovani coppie e disabili, inseriti nella graduatoria definitiva, saranno altresì collocati d’ufficio in graduatorie speciali relativi ad ogni singola categoria con il punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le graduatorie speciali così formate saranno valide ai fini dell’assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini in caso di determinazione della Regione o per espressa disposizione di legge di finanziamento.

Tutti i concorrenti sono invitati ad assistere alla suddetta attività al fine di conoscere la posizione definitiva in graduatoria.