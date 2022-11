E’ pubblicato all’Albo Pretorio comunale l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla realizzazione del programma eventi natalizi (periodo7 dicembre 2022- 8 gennaio 2023) organizzazione dell’allestimento di luminare musicali e addobbi natalizi, attività inerenti mercatini, spettacoli e altre attività di promozione e animazione territoriale.

Tutti i soggetti interessati, operatori con oggetto sociale coerente con la fornitura oggetto degli interventi da affidare, in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione previsti dalla normativa vigente, sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse per le iniziative previste suddivise in sei lotti:

Lotto 1 – Luminarie musicali/installazioni luminose e addobbi; Lotto 2 – Mercatino natalizio; Lotto 3 – Pista di pattinaggio; Lotto 4 – Spettacoli; Lotto 5 – Eventi enogastronomici; Lotto 6 – Altre proposte natalizie.

Le domande di partecipazione alla manifestazione di interesse devono essere redatte compilando l’istanza sul MODELLO A e inviandolo tramite PEC alla casella PEC [email protected], indicando nell’oggetto della istanza “Manifestazione di interesse per la realizzazione degli interventi/iniziative previste nel programma degli eventi natalizi nel periodo dal 07.12.2022 al 08.01.2023”.

Sia il testo completo dell’Avviso pubblico che il Modello A sono scaricabili dalla rete civica comune.barletta.bt.it

L’operatore può candidarsi ad un solo Lotto. Per i soli Lotti 4, 5 e 6 lo stesso operatore può presentare una proposta singola o multipla (contenente uno o più eventi).

Le istanze dovranno pervenire entro il 20.11.2022.

Saranno escluse quelle incomplete di informazioni essenziali, presentate fuori termine, presentate dallo stesso soggetto per più lotti a partire dalla seconda in ordine cronologico di arrivo, pervenute da soggetti che non abbiano i requisiti richiesti dall’Avviso.