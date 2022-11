Sono 110mila le dosi di vaccino antinfluenzale assegnate e distribuite su tutto il territorio Bat per la campagna 2022-2023 agli ambulatori vaccinali, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. Le raccomandazioni ministeriali sottolineano la necessità di vaccinare con priorità gli operatori sanitari, gli adulti anziani di età superiore ai 65 anni, le donne in gravidanza, i bambini tra i 6 mesi e i 2 anni di età e tutti coloro che hanno patologie di base, sia adulti che bambini.

“Puntiamo alla massima copertura vaccinale – di Alessandro Scelzi, Direttore Sanitario Asl Bt – il vaccino antinfluenzale è lo strumento più efficace che abbiamo per ridurre il rischio individuale e sociale. Nel corso degli ultimi due anni abbiamo imparato l’importanza della copertura totale della popolazione e dobbiamo mantenere molto alta l’attenzione su questo argomento”.

E’ naturalmente possibile effettuare la vaccinazione influenzale in concomitanza con la vaccinazione anti-Covid. “La vaccinazione degli operatori sanitari è in corso in tutte le nostre strutture – continua Scelzi – sappiamo che l’attenzione e la collaborazione dei medici di base e dei pediatri di libera scelta è continua. Invitiamo la popolazione a effettuare la vaccinazione antinfluenzale quanto prima in maniera tale da garantirsi e da garantire soprattutto ai più fragili la massima sicurezza”.