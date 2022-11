Brindisi-Barletta. Diciotto punti contro diciotto punti. Derby sempre molto atteso e mai banale. Fischio d’inizio al “Fanuzzi” previsto alle ore 15. Diretta su Telesveva. Non deciderà nulla in maniera definitiva nella lotta per la vittoria finale di questo campionato, ma di sicuro potrà indirizzare la stagione delle due contendenti, al momento appaiate in terza posizione in classifica. I messapici arrivano dalla sconfitta, decisamente inattesa, di Matera. I biancorossi hanno ritrovato il successo, dopo quattro turni di astinenza, battendo domenica scorsa al “Puttilli” l’Afragolese.

L’ultimo Brindisi-Barletta su scala nazionale risale al 2-2 del 2009 in Seconda Divisione. Il precedente più recente si riferisce, invece, al campionato di Eccellenza, anno 2019, quando la spuntarono le V bianche. Domani si giocano tanto biancazzurri e biancorossi. Forse molto di più dei semplici tre punti in palio.

Brindisi-Barletta sarà anche su Telesveva, sia in tv, sul canale 18, che sulle pagine ufficiali Facebook e YouTube. Collegamento in diretta con il “Fanuzzi” a partire dalle ore 14.45. Telecronaca di Luca Guerra.