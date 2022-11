Continuano gli interventi dell’Unità di strada nell’ambito del servizio di prevenzione e contrasto delle dipendenze patologiche.

Nei restanti giorni del corrente novembre sarà così organizzato: martedì 15, giovedì 17, lunedì 21, giovedì 24 e martedì 29 si svolgerà dalle ore 19 alle 24, mentre domenica 20 e sabato 26, dal medesimo orario si protrarrà sino alle 01 del giorno seguente.

L’Unità di Strada interverrà – come sottolinea il Settore comunale Servizi Sociali – nella zona Castello e sul lungomare Pietro Paolo Mennea con azioni educative, finalizzate a contrastare i comportamenti a rischio di sviluppo delle dipendenze, nonché attraverso interventi di promozione della salute in favore di preadolescenti, adolescenti e giovani nei loro luoghi di ritrovo abituali. Il tutto in collaborazione con le strutture territoriali socio-sanitarie, gli istituti scolastici e la rete dell’associazionismo e della solidarietà.

Il servizio è stato affidato all’ATI composta da: Solidarietà & Lavoro Società Cooperativa Sociale, Il Sorriso Società Cooperativa Sociale Onlus e Horizon Service Società Cooperativa Sociale. La sede di riferimento è in un ufficio del Centro “L’Angioletto”, in via Barberini al civico 108.