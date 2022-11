In uno scenario politico nazionale e locale che ci lascia fortemente inquieti e al quale quotidianamente ci opponiamo, riteniamo sia giunto il momento di raccogliere tutta l’esperienza politica sin qui accumulata e di metterla al servizio della comunità per proiettarla verso nuove mete, per consolidare la nostra azione ed organizzare al meglio le sfide future che ci attendono.

In questi anni Coalizione Civica è stato un soggetto politico vivo e attivo in città e sempre attento a rappresentare le persone e i loro bisogni, dentro e fuori dalle istituzioni.

Oggi è il momento di unire le forze per costruire modelli virtuosi in controtendenza alla cappa di potere che da anni tiene in ostaggio una città che, al netto della propaganda populistica del sindaco e del suo staff, non vede la benché minima liberazione da parte di alcuna forza politica, né tanto meno da parte di una destra che opera in totale continuità con le peggiori scelte di chi ha amministrato Barletta negli ultimi anni. È per questo che venerdì 18 e sabato 19 novembre lanciamo l’evento “Tracce per il Futuro”- Coalizione Civica organizza la Città Futura, presso la Sala Atheneum in Via Madonna Degli Angeli, 29.

La discussione, aperta ad elettori, elettrici e simpatizzanti di Coalizione Civica sarà così articolata:

-venerdì 18 novembre dalle ore 18:30 alle 21:30: Coalizione Civica a confronto, un momento di discussione sulla fase politica e sulla prospettiva per consolidare e rafforzare la nostra azione;

-sabato 18 dalle ore 10:30 alle ore 13:00: Coalizione Civica con lo sguardo al futuro, discussione sui grandi temi che riguardano la pianificazione e programmazione futura del nostro territorio;

-sabato 19, dalle ore 16:30 alle ore 19:00: Coalizione Civica si organizza, discussione su come organizzare al meglio i bisogni e le istanze della cittadinanza.

-sabato 19 ore 19:30-21:00: Coalizione Civica comunica, per informare, coinvolgere e restare sempre in contatto con la città.

Coalizione Civica Barletta