Quattro pugliesi decisamente in palla, Nardò, Barletta, Team Altamura e Martina. Un’altra, il Fasano, che sta facendo cose straordinarie e che vuole riprendere immediatamente a muovere il proprio totalizzatore. Due che devono lasciarsi alle spalle le recenti delusioni, Casarano e Brindisi. Le altre invece, almeno per il momento, devono preoccuparsi soprattutto di custodire la categoria, poi si vedrà. Dodicesimo appuntamento del campionato di serie D in arrivo. Con tre derby pugliesi e tanti incroci intriganti. Stadio “Puttilli”, fischio d’inizio previsto alle ore 15, si va verso un nuovo sold out: Barletta, secondo in classifica insieme a Fasano e Nardò, a -2 dalla capolista Cavese, che ospita un Lavello in salute. Terza affermazione di fila nel mirino per i biancorossi, pronti, alla luce del brillantissimo avvio di stagione, a rinforzare la squadra nel mercato invernale per puntare, chissà, anche al massimo obiettivo. Chi sta vivendo un momento estremamente favorevole è il Team Altamura: Tre vittorie consecutive, cinque risultati utili di fila: i murgiani, quinti in graduatoria, si presentano con queste credenziali all’attesissimo derby in trasferta contro il Matera, che torna in campionato dopo un quarto di secolo, dopo il precedente della scorsa estate in Coppa Italia di categoria: start al “XXI Settembre-Franco Salerno” previsto alle 14.30.

Pollice verso l’alto in termini di stato di forma anche per i lucani, reduci dal blitz di enorme prestigio a Nocera Inferiore. Ottimo periodo pure per il Molfetta, che a Francavilla in Sinni ha finalmente rotto il ghiaccio anche in trasferta. Classica prova del nove in arrivo per i biancorossi di Renato Bartoli, che ospitano, sempre alle 14.30, al “Paolo Poli” il Casarano: salentini a secco di successi da cinque gare e distanti cinque punti dalla vetta, roba inimmaginabile la scorsa estate. Cerca una svolta, in chiave salvezza, il Bitonto: è scontro direttissimo al Città Degli Ulivi, per l’occasione chiuso al pubblico, contro il Francavilla in Sinni. Non ha mai vinto in questo campionato il Gravina. Sfatare il tabù non sarà affatto semplice sul campo della capolista Cavese: porte chiuse anche al “Simonetta Lamberti”. L’unica a non aver mai perso nel girone H è il Nardò vicecapolista, che ospita una Nocerina in forte affanno. L’altra seconda del raggruppamento, il Fasano, riceve al “Curlo”, qui si gioca dalle 15.30, un Brindisi a caccia di un pronto riscatto. È in salute il Martina. Non conosce la parola sconfitta da sei incontri. E la squadra di Massimo Pizzulli vuole prolungare il momento brillante anche a Santa Maria Capua Vetere contro il Gladiator. Programma della dodicesima di serie D completato dal derby tutto campano tra Puteolana e Afragolese