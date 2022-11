Un gol di Petta decide un pirotecnico Barletta-Lavello. Finisce 3-2 al “Puttilli” tra i biancorossi e la formazione di Karel Zeman: a Loiodice e Maccioni hanno risposto i momentanei pari di Monaco ed Emsis, prima del gol decisivo, in apertura di ripresa, del centrale siciliano.

Barletta (4-3-3): Piersanti; Marangi, Petta, Pollidori, Milella ; Cafagna(86’Mininno), Vicedomini(85’Pignataro), Lavopa(46’Lattanzio); Loiodice(90’Visani) , Russo(75’Telera), Maccioni. A disposizione: Campisi, Mercorella, Cassatella, Nannola. All: Farina

Lavello (4-3-3): Trapani, Delgado(80’Tavarone), Bruno(49’Di Stasio) , D’Angelo, Collura(87’Quarta); Acampora, Monaco, Romano, Emsis(75’Garcia), Prado, Puntoriere. A disposizione: Brescia, Buglione, Capitano, Golia, Mancino. All: Zeman

Marcatori: 8′ Loiodice, 16’Monaco, 36’Maccioni, 42’Emsis, 53’Petta.

Arbitro: Aldi di Lanciano (Lombardi-Carchesio). Ammoniti: Prado, Vicedomini, Cafagna. Angoli 4-2. Recupero 2 e 5

Primo Tempo

6’Pericoloso il Barletta. Lavopa inventa per Loiodice, serpentina e tiro respinto da Trapani.

8′ Vantaggio Barletta! Pallone filtrante di Maccioni per Loiodice, che questa volta non sbaglia. 1-0 Barletta!

16’Pareggio del Lavello con Monaco che trova lo spiraglio giusto per battere Piersanti con un destro preciso.

21’Conclusione di Collura, blocca Piersanti.

28’Tiro a giro di Loiodice, respinge Trapani.

29’Ancora Barletta! Sponda di Marangi per Petta, risponde Trapani, poi Russo manca il tap in sottoporta.

36’Vantaggio Barletta! Sgroppata di Russo che mette in mezzo per Maccioni che non sbaglia con il tacco.

42’Nuovo pari Lavello con Emsis che ribadisce in rete dopo una doppia respinta di Piersanti.

45’Finisce 2-2 il primo tempo.

Secondo Tempo

1’Russo mette in mezzo per Lattanzio che non trova la porta da buona posizione.

3’Ancora Barletta, con Loiodice che mette in mezzo per Lattanzio, tiro deviato.

5’Rovesciata di Maccioni, si salva il Lavello sulla linea clamorosamente.

8’Petta! 3-2 Barletta! Russo mette in mezzo per Petta che prima si fa respingere il colpo di testa da Trapani, poi non sbaglia con il destro.

10’Lattanzio ancora poco preciso. Suggerimento di Maccioni per l’attaccante andriese, respinta di Trapani sul suo tiro.

19’Tiro al volo di D’Angelo, palla alta.

24’Conclusione di Maccioni che non inquadra la porta.

34’Ci prova Vicedomini, che per poco non trova la porta dalla distanza.

44’Conclusione di Puntoriere, scents il pericolo Piersanti.

48’Mininno sfiora il 4-2 con un contropiede in solitario.

49’Finisce 3-2. Il Barletta supera il Lavello e vola in vetta alla classifica.

A cura di Giacomo Colaprice