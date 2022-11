Si è celebrata ieri a Barletta, nella cornice del Castello Svevo e della Cattedrale, la Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada. Anche l’Arma dei Carabinieri, da sempre impegnata a garantire la sicurezza stradale e promuovere iniziative utili a migliorarla, era presente all’evento – insieme alle altre Forze di Polizia – con un proprio “stand”, nell’ambito dell’incontro didattico-formativo con i cittadini. In particolare, i militari dell’Arma barlettana e precisamente quelli in forza alla Sezione Radiomobile, hanno sensibilizzato i più piccoli e i più grandi, sulle principali tematiche riguardanti la sicurezza stradale e i comportamenti virtuosi da tenere alla guida dei veicoli. Una riflessione su quanto sia rilevante, sulla strada, adottare condotte corrette e consapevoli, evitando distrazione, velocità elevata, mancato rispetto della distanza di sicurezza e della segnaletica stradale, che continuano ad essere alcuni dei tanti errori che si commettono quando si è al volante di un’automobile, una bicicletta o uno scooter. Ma anche tra i pedoni non sono infrequenti comportamenti indisciplinati, dettati molto spesso dalla fretta o, più semplicemente, dalla distrazione.

In questo senso l’Arma dei Carabinieri ricorda a tutti che sulla strada non si scherza. Guidare un veicolo dopo aver bevuto alcolici o aver assunto droghe, utilizzare lo smartphone mentre si guida o si attraversa la strada è pericolosissimo per sé e per gli altri.

In questa giornata -infine- un pensiero particolare anche a tutti i militari che quotidianamente operano sulle nostre strade per compiere il proprio dovere, svolgendo un servizio molto delicato e rischioso.