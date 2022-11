Arte, frutta e verdura in tour. Lo show di Spettacoli alla frutta riempie le piazze italiane di musica, coreografie e momenti di divertimento per trasmettere la cultura del vivere sano. Il progetto negli anni si è strutturato tanto da stimolare l’istituzione di un’associazione temporanea d’impresa, costituita ieri a Bologna, e della quale fa parte ufficialmente anche Op Agritalia, organizzazione di produttori con sede a Barletta che ogni anno produce quattromila tonnellate di uva da tavola, con il brand Piacere Viviana. Spettacoli alla Frutta è un progetto promosso da 17 aziende, in rappresentanza delle eccellenze ortofrutticole italiane, unitesi per dare vita ad un format originale e coinvolgente attraverso cui comunicare e valorizzare, oltre alla bontà e salubrità dei prodotti, l’importanza dei consumi sostenibili e della riduzione degli sprechi.

La costituzione ufficiale dell’ATI è avvenuta alla presenza dei dodici legali rappresentanti delle aziende che hanno contribuito a dar vita all’iniziativa, ne hanno sostenuto la mission e hanno partecipato attivamente alla sua crescita. “Partecipiamo all’iniziativa con un marchio – Piacere Viviana – che afferma a viva voce la qualità dell’uva da tavola italiana promuovendo in maniera organica e multi-canale un prodotto prezioso per il comparto ortofrutticolo del Paese” spiega Michele Laporta, presidente di Op Agritalia. “Abbiamo sposato sin da subito il progetto perché crediamo fermamente nella cooperazione attiva e nella volontà di costruire un percorso continuativo. Solo in questo modo si può svolgere un’azione di informazione e educazione al consumo di frutta e verdura, contribuendo così alla crescita del territorio”. Spettacoli alla Frutta è un originale road show itinerante nelle maggiori piazze italiane dove, in modo allegro e spensierato, vengono esaltate le storie e i valori dell’ortofrutta e della sostenibilità ambientale all’insegna del mangiar bene e del vivere sano.