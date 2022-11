Podi e medaglie per l’Asd Cardone nel campionato regionale Puglia e Basilicata di kickboxing, organizzato a Barletta dalla Federkombat domenica 20 novembre con il coinvolgimento di oltre 500 atleti, arrivati da ogni angolo delle due regioni. Il sodalizio guidato dal maestro Vittorio Cardone, cintura nera VI Dan, con il sostegno dei suoi collaboratori Daniele Cardone e Giovanni Campese, ha totalizzato infatti ben 19 presenze sul podio in un evento valido anche come prova di qualifica per il campionato interregionale in agenda sempre a Barletta il 5 febbraio 2023.

Sono sette gli ori: li hanno messi a referto Angelica Tedeschi, Maria Rizzi, Viviana Barchetta, Ilaria Filannino, Ayman Azghoudi, Vincenzo Corvasce e Francesco Benedetti. Secondo posto per Adriano Distaso, Aurora Camporeale, Giuseppe Capuano, Jilali Abdelouahed, Giuseppe Capuano, Antonio Chiariello, Delia Piarulli, Francesco Valerio e Federico Vitobello. Ha chiuso con dei terzi posti il quartetto composto da Riccardo Barchetta, Antonella Dipinto, Luigi Marino e Ruggiero Ceglia.

Un filotto di risultati di cui andare fieri per l’Asd Cardone, che ora ha nel mirino un altro evento da non perdere: sarà proprio la realtà allenata dal maestro Vittorio Cardone a organizzare il campionato interregionale del 5 febbraio 2023, tappa di passaggio per i prossimi campionati italiani assoluti, in calendario a maggio del 2023 a Jesolo, in provincia di Venezia.