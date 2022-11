«Il giusto merito a questi due nostri concittadini barlettani che nell’estate 2022 soccorsero e salvarono in mare, sulla litoranea “Pietro Mennea”, tre persone di cui una in pericolo di vita. Grazie al vice brigadiere sovrintendente della Guardia di Finanza, Nunzio Disalvo e al giovane studente Giovanni Sfregola. Barletta è città che, nei momenti difficili, si prende per mano». Lo scrive il sindaco di Barletta Mino Cannito, postando su Facebook l’encomio (e le foto dello stesso) ai due protagonisti di un salvataggio in mare nella scorsa estate.