“Quanti poveri genera l’insensatezza della guerra! Come membri della società civile, manteniamo vivo il richiamo ai valori di libertà, responsabilità, fratellanza e solidarietà. E come cristiani, ritrovi amo sempre nella carità, nella fede e nella speranza il fondamento del nostro essere e del nostro agire […] Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche, attraverso il coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a nessuno […] Non è l’attivismo che salva ma l’attenzione sincera e generosa […] Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale.”

Con queste parole di Papa Francesco ti invitiamo a partecipare alla 26esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Ogni giorno Banco Alimentare recupera eccedenze alimentari per distribuirle a strutture caritative che offrono pasti o pacchi alimentari a persone che vivono in difficoltà. Accanto all’operosa attività quotidiana, Banco Alimentare organizza ogni anno, l’ultimo sabato di novembre, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.

Nonostante si era ancora in piena pandemia nell’anno 2021 a livello nazionale sono state raccolte nella sola Giornata della raccolta 7000 tonnellate di alimenti, con 11.000 Punti Vendita aderenti, 140.000 volontari e 4.800.000 italiani che hanno donato cibo. Un vero e proprio popolo mosso da quell’impeto di bene che è

in ognuno di noi che niente e nessuno può cancellare.

Proponendo questo gesto di condivisione vogliamo continuare a tenere viva la solidarietà, in un momento in cui il migliorare della situazione può far dimenticare le tante persone in difficoltà, come le statistiche ufficiali purtroppo documentano.

Come ogni anno su tutto il territorio nazionale (anche nella nostra BAT) è impegnato l’Esercito Italiano, con mezzi e uomini/donne. La loro presenza è sempre stata ed è tutt’oggi per tutti noi esempio di dedizione seria, gentile e soprattutto generosa.

Con questo gesto la solidarietà nella nostra BAT è sempre stata dimostrata anche dai tanti volontari, singoli e associati, che hanno sempre aderito donando tempo e cuore, di ogni credo e cultura, per citarne alcuni “ROMA INTANGIBILE” SOMS di Bisceglie, i giovani dei ROTARACT di Barletta e Trani, l’ Associazione Nazionale Finanzieri di Bisceglie, i LIONS CLUB Barletta HOST, i LEO CLUB BARLETTA, Comunione e Liberazione.

Quest’anno pertanto, sarà possibile partecipare and ando a donare alimenti non deperibili nei seguenti Punti Vendita:

BARLETTA

COOP VIA S. ANTONIO

LIDL VIA FOGGIA

MD VIA FOGGIA

EUROSPIN VIA FOGGIA

COOP P.ZZA S. ANTONIO