“…Ma da queste ferite usciranno farfalle libere”, firmato Alda Merini. È questo l’augurio che il centro antiviolenza Giulia e Rosella dedica a tutte le donne vittime di violenza. Il centro è stato protagonista e organizzatore dell’iniziativa “Libere dalla violenza” e di un incontro svoltosi il 25 novembre in piazza Caduti. Evento studiato insieme al Centro Studi Barletta in Rosa Spazio Danza di Angela Dimiccoli e al Fiof che ha raccontato in immagini il percorso di rinascita delle donne che si rivolgono all’osservatorio.

La serata comincia con le parole dell’attore Christian Binetti. “È importante far capire a tutte le donne vittime di violenza che non devono sentirsi sole e colpevoli -il suo invito a coloro che sono in difficoltà- anzi colpevole è chi compie violenza ed un sistema che spesso non aiuta queste donne a denunciare e sentirsi libere non dopo la condanna, ma sin dall’inizio. Evidenzio invece la possibilità di potersi fidare di un osservatorio, di un 1522 che è un numero magico”. Binetti sottolinea inoltre come il fenomeno della violenza sia da considerarsi trasversale, in quanto riguarda indistintamente sia gli uomini che le donne. Protagoniste dunque di questa giornata non devono essere solo le vittime o le ex vittime, ma è necessario che lo siano tutti, con l’obiettivo di essere cittadini liberi e che sognano una società pulita da queste mafie sottili di violenza. Riflessioni chiuse con un dialogo immaginario con lo stato italiano: “Sai come si chiama caro stato questo fenomeno? FEMMINICIDIO”.

Proprio le forme artistiche sono le chiavi di questa iniziativa e della serata di venerdì. Le ragazze di Spazio Danza danno vita a una coreografia, staccandosi delle mani in cartoncino di colore rosso posizionate sui loro vestiti, simboliche della sopraffazione che spesso le donne si trovano a vivere. Le danzatrici hanno inoltre posato per le foto della mostra che parte da piazza Caduti e si sviluppa lungo via F.D’Aragona fino agli studi del centro antiviolenza. “È stato un momento di crescita e sensibilizzazione -sottolinea l’insegnante di Spazio Danza Angela Dimiccoli- in cui le allieve hanno potuto assumere maturità e consapevolezza di una problematica così attuale”.

Gli scatti all’interno dell’esposizione sono accompagnati da numerosi hashtag, pensati per mostrare il percorso di un ciclo di violenza subito dalle donne, in tutte le forme che questa oppressione può assumere: da quella fisica e sessuale, fino ad arrivare a quella psicologica.

Il messaggio, come ha ammonito Laura Pasquino, vice presidente dell’associazione, è che: “uscire dalla violenza è possibile. Noi diciamo sempre alle donne: noi ti crediamo, ti sosteniamo, ti aiutiamo. Non è colpa tua”.

A cura di Francesca Caputo