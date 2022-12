L’amministrazione comunale di Barletta, dopo le intese raggiunte con le associazioni di categoria e le rappresentanze di commercianti ed esercenti incontrate a Palazzo di Città, ha ritenuto opportuno incrementare le risorse in favore degli eventi riguardanti il Natale 2022. Un piano di spesa importante per luminarie e addobbi in molte strade della città, spettacoli ed eventi natalizi e per la Festa Patronale di San Ruggiero.

Con delibera di giunta n. 106 del 29 novembre 2022, infatti, sono stati apportati significativi interventi migliorativi alla proposta natalizia. Con variazione di bilancio si va a incrementare fino a 40.000 euro la spesa relativa a luminarie e addobbi al fine di illuminare e colorare quante più strade del centro cittadino dove insistono numerose attività commerciali, oltre ai tre corsi principali (corso Vittorio Emanuele, corso Garibaldi e corso Cavour) e al Parco dell’Umanità in zona 167, dando così seguito alla collaborazione messa in campo tra Amministrazione Comunale ed esercenti.

La stessa prevede che le associazioni di categoria e le rappresentanze di commercianti ed esercenti proponenti l’illuminazione di nuove strade, apportino, autonomamente, delle integrazioni alle installazioni luminose che si potranno allocare nei vari punti della città, vivacizzandola attraverso ulteriori addobbi natalizi.

Si ricorda che nell’ambito della manifestazione d’interesse indetta dal Comune di Barletta per l’organizzazione delle attività natalizie, non sono pervenute proposte progettuali riguardanti l’installazione di luminarie.

Per il suddetto motivo il dirigente sta provvedendo ad attivare il procedimento di competenza per l’affidamento del servizio in via d’urgenza per consentirne l’esecuzione in tempo utile.

Nella delibera, inoltre, vengono confermate somme pari a 3.500 euro per le luminarie riferite alla Festa Patronale di San Ruggiero in programma il 30 dicembre 2022 e si procede a finanziare, con una variazione di bilancio da 50.000 euro, l’organizzazione di spettacoli, per il cui lotto si è registrato un numero significativo di proposte ammesse, come elencate nell’allegato A alla DG 106/2022.

Si rimarca, infine, che, quale forma di ulteriore cofinanziamento in natura, tutti i soggetti ammessi e autorizzati all’organizzazione delle varie categorie di eventi saranno esonerati dal pagamento del canone per l’occupazione delle aree pubbliche individuate.

L’Amministrazione Comunale di Barletta evidenzia tutta la sua buona volontà al fine di garantire un Natale che sia per tutti e che possa soddisfare le esigenze commerciali dei suoi operatori economici, dei suoi cittadini e di chi farà visita alla nostra città.