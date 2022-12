Da lunedì 19 dicembre 2022 inizierà la distribuzione della fornitura buste relative all’anno 2023.

Bar.S.A. S.p.A. e l’Amministrazione comunale di Barletta avvisano che da lunedì 5 dicembre 2022 non sarà più possibile ritirare la fornitura buste presso il il Centro di raccolta del Parco degli Ulivi sito in via degli Ulivi (angolo con via dei Salici) in quanto si procederà con un inventario al fine di preparare al meglio la conseguente distribuzione.

Da lunedì 19 dicembre sarà dunque disponibile all’intera cittadinanza la fornitura di buste relativa al 2023, sia per utenze domestiche che non domestiche.

Gli orari di apertura al pubblico del Centro di raccolta del Parco degli Ulivi sono i seguenti:

dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30