Sabato 3 dicembre il Castello di Formigine (Modena) ha ospitato la premiazione delle dieci foto finaliste dell’edizione italiana di Wiki Loves Monuments, il più grande concorso fotografico al mondo organizzato dalle comunità dei progetti Wikimedia che quest’anno ha avuto come tema principale proprio quello dei Castelli e Fortificazioni. Primo posto alla foto di Castel del Monte, un suggestivo scatto in bianco e nero di Cristina Paveri che esalta la fortezza in un gioco di luci e ombre. Per la prima volta il castello è rientrato quest’anno nella lista di monumenti fotografabili per il concorso, grazie alla collaborazione tra Wikimedia Italia e Istituto Italiano dei Castelli.

Anche il secondo posto è pugliese: medaglia d’argento al Castello normanno-svevo di Sannicandro(BA) fotografato da Matteo Pappadopoli. Il bronzo va a Torre Abate, in cui è Vanni Lazzeri a immortalarne la poesia malinconica.