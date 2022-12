L’Amministrazione comunale di Barletta recepisce le disposizioni contenute nel “Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas” del Ministero della Transizione Ecologica (MITE), e accoglie l’invito diramato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, relativamente alle misure di contenimento nel settore riscaldamento e all’uso efficiente dell’energia, previsto su scala europea sulla base del Regolamento 2022/1369.

Infatti, fino al 30 giugno 2023, è stata adottata la nuova articolazione dell’orario di servizio dei dipendenti, pianificata e concordata dall’Ente civico con le Organizzazioni Sindacali. Il nuovo modello orario, lasciando inalterato dal lunedì al venerdì il tetto delle 36 ore settimanali con due rientri, riduce la presenza in ufficio del personale nella fascia pomeridiana, nella giornata del martedì, anticipandone l’ingresso mattutino. Naturalmente dal provvedimento resteranno esclusi, per comprensibili motivazioni, la Polizia Locale, la Biblioteca, i turnisti, gli addetti alla custodia degli immobili culturali e dello IAT, l’Informazione e Accoglienza Turistica.

L’adeguamento dell’Ente civico alle indicazione sull’uso intelligente e razionale dell’energia si combinerà al coinvolgimento e alla responsabilizzazione del personale operante nella PA, tra le righe del codice di condotta dello stesso MITE chiamato a “partecipare attivamente ai programmi di riduzione dei consumi energetici degli enti di appartenenza e a impegnarsi quotidianamente per adottare comportamenti orientati all’efficienza energetica”.

A tal proposito, saranno altresì osservati i suggerimenti che l’ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha predisposto in una guida operativa per sensibilizzare la PA, considerato un settore strategico per incentivare scelte consapevoli e funzionali alla razionalizzazione dei consumi.