I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 294, nella Bat 84, nel Brindisino 103, nel Foggiano 159, nel Leccese 405, nel Tarantino 166. Sono residenti fuori regione altre 18 persone risultate positive in Puglia. Delle 17.757 persone attualmente positive 256 sono ricoverate in area non critica e 10 in terapia intensiva.