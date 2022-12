Lo spettacolo è sempre più intrigante ed è assicurato nel girone H di serie D: la capolista Cavese spinge sull’acceleratore, il Barletta non molla di un centimetro, il Nardò idem e le altre, almeno sino al Team Altamura settimo, sono tutte in corsa per le posizioni che contano. È uno spettacolo questo raggruppamento e riserva sempre emozioni e, perché no, sorprese. Continua a farlo il Barletta, secondo in classifica, a -2 dalla vetta ed in serie positiva da otto gare. Non perde da poco meno di due mesi il Matera, avversario dei biancorossi domani pomeriggio: fischio d’inizio previsto alle ore 15 al “Puttilli”. Non ha mai perso in questo campionato e non ha mai subito reti in trasferta la terza forza del girone, il Nardò, atteso da un impegno complicatissimo nel derby che si giocherà in contemporanea al “Fanuzzi”: Brindisi rilanciato in classifica dagli ultimi due successi consecutivi, che hanno permesso la risalita sino al quarto posto. Deve tornare a ruggire il Fasano, che non vince da quattro incontri: biancazzurri di scena alle 14.30 in trasferta contro un’Afragolese in forte affanno. Deve rimontare e provare a recuperare dalla vetta il Casarano, che ospita il Gladiator. Ha pareggiato le ultime tre ed è a -8 dal primato, invece, il Team Altamura: fondamentale per i murgiani tornare al successo domani al “D’Angelo” contro la cenerentola Puteolana. L’unica squadra a non aver mai vinto in questo campionato insieme al Gravina, che ospita al “Vicino” un Bitonto in serie positiva da quattro gare: i sette punti collezionati nelle ultime tre esibizioni hanno permesso agli uomini di Valeriano Loseto di abbandonare la zona playout. I murgiani, invece, sono obbligati a dare una scossa alla propria avventura, per sperare almeno in un piazzamento playout. La classifica, al momento, è davvero complicatissima. Cerca una svolta anche il Molfetta, che affronta fuori casa una Nocerina con tante incertezze a livello societario. Abbinamento insidioso per un Martina che sta disputando un ottimo campionato: al “Tursi”, infatti, arriva la capolista Cavese. E poi, a completare il programma della quindicesima giornata, il derby di Basilicata tra Lavello e Francavilla in Sinni, scontro direttissimo in chiave salvezza.