Piomba in apertura del Consiglio comunale, riunitosi ieri in seduta pomeridiana nella Sala consigliare di via Zanardelli, la questione relativa alla possibile perdita di circa 35 milioni di euro di finanziamenti del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) per 6 progetti già in graduatoria (La sfida del Borgo, Piscina comunale, giardini di Villa Bonelli, la costruzione di tre asili nido con annessa scuola per l’infanzia). Esortato dal MEF sulle tempistiche per progettare, appaltare ed eseguire gli interventi al momento finanziati, le opposizioni durante le domande di attualità hanno chiesto lumi all’Amministrazione su quella che si prospetta come una “doccia fredda” per l’intera città. Il Sindaco ha, di fatto, ammesso la quasi impossibilità di adempiere alle richieste ministeriali, per una serie di motivazioni tra cui la carenza di personale tecnico-amministrativo per Palazzo di Città. Una situazione che pare abbiano tanti altri Comuni, per cui si spera in una tempistica più ampia, fermo restando le difficoltà dell’Ente nel reperire personale adatto. Inoltre, Cannito ha ricordato anche che la prima fase di partecipazione al PNRR per Barletta è stata gestita durante il commissariamento prefettizio. L’appello del Sindaco è stato ad affrontare il momento di difficoltà «insieme», rivolgendosi a tutte le forze politiche in Consiglio.

È tornata anche la polemica, sollevata dalle opposizioni, riguardo ai ritardi per gli allestimenti e le attività artistiche del periodo natalizio, per cui, in vero, è mancata un’adeguata programmazione e calcolo delle tempistiche necessarie. Presto, hanno annunciato dall’Amministrazione, sarà diffuso il programma.

Dopo la presa d’atto e riconoscimento di quattro debiti fuori bilancio, illustrati dall’assessore al Bilancio Giuseppe Germano, approvati dalla sola maggioranza con l’astensione delle opposizioni, si è unanimemente approvato il Programma comunale interventi per il diritto allo studio (L.R. 31/2009), che riguarda i principali agli studenti delle scuole dell’obbligo, come la refezione scolastica, il trasporto scolastico agevolato per alcune categorie, le attrezzature per gli studenti diversamente abili, illustrato dal Vice sindaco, Giuseppe Dileo, che ha la delega alla Pubblica istruzione.