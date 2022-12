Maria Giorgia Vulcano è la nuova segretaria generale del Nidil Cgil Bat. Il Nidil (Nuove Identità di Lavoro) è la struttura sindacale della Cgil che rappresenta i lavoratori in somministrazione (ex interinali) ed i lavoratori atipici. Eletta all’unanimità, Vulcano, 33 anni, è già coordinatrice regionale del Nidil e responsabile dipartimento politiche giovanili della Cgil regionale. Laureata in giurisprudenza, si è sempre impegnata per i diritti degli studenti partecipando ai movimenti studenteschi di contrasto alla riforma Moratti del 2003, e poi quelli del 2008 e del 2010 di opposizione ai tagli all’Università pubblica e alla riforma Gelmini. Nel 2010 si è iscritta all’associazione di ispirazione sindacale LINK Bari, che opera in stretta collaborazione con la Cgil Bari. L’assemblea congressuale si è riunita il 12 dicembre presso la sede della Cgil Bat ad Andria alla presenza di Lucia Anile, del Nidil Cgil nazionale e del segretario generale della Cgil Bat, Michele Valente.

Dopo una intensa attività associativa, eletta nel 2015 coordinatrice della Rete della Conoscenza Bari e contestualmente Presidente del circolo Arci Zona Franka decide dall’anno successivo di dedicarsi all’attività sindacale e viene nominata dalla Cgil Puglia responsabile del Dipartimento Politiche Giovanili.

La cifra distintiva del suo impegno in Cgil è da sempre stata quella di battersi contro la precarietà, lo sfruttamento, l’isolamento e ricattabilità derivanti da alcuni rapporti contrattuali che pagano lo scotto della non stabilità. Nel suo intervento al congresso la sua dichiarazione di impegno: “Saremo al fianco di somministrati, collaboratori, partite IVA – false o povere – ma anche di quell’esercito di nuovi sfruttati, spesso iperformati, che vivono nel proprio percorso professionale il lavoro non retribuito come una tappa obbligatorio. È più che mail il tempo di ribadire un concetto e cioè che il diritto al lavoro deve essere non un lavoro purché sia, a stabile e dignitoso. Mi rivolgo a tutti quei lavoratori giovani e meno giovani che pensano di non poter avere una rappresentanza, li invito ad avvicinarsi al Nidil perché dando loro voce riusciremo a portare avanti la nostra sfida più importante e cioè quella della stabilizzazione contro il precariato”, dichiara Vulcano.

Maria Giorgia Vulcano succede a Daniela Fortunato prematuramente scomparsa lo scorso mese di agosto a causa di una grave malattia. Il segretario generale della Cgil Bat Michele Valente nel ricordare Daniela e la sua grande passione per la Cgil e per il prossimo augura buon lavoro a Maria Giorgia: “Congratulazioni a Maria Giorgia, tanto giovane quanto determinata sindacalista che siamo certi saprà continuare a fare grandi cose per i lavoratori atipici e precari del nostro territorio”, conclude Valente.