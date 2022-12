Una visita guidata di alto livello con ciceroni d’eccezione questa mattina a Palazzo Della Marra, ovvero i ragazzi della cooperativa sociale #Work-aut (lavoro e autismo) che hanno descritto il nuovo allestimento delle opere di Giuseppe De Nittis con professionalità e padronanza. Il primo gruppo di visitatori guidato dai ragazzi era composto dal Sindaco Cosimo Cannito, dall’Europarlamentare Chiara Gemma , dal Vice prefetto Marzia e dall’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli.

“Noi come Amministrazione – hanno dichiarato Sindaco e Assessore – siamo i primi a ringraziare la presidente di #Work-aut Stefania Grimaldi e i suoi collaboratori per l’impegno incessante che stanno profondendo per questi ragazzi nell’individuarne il talento e favorendone la formazione. Il nostro obiettivo non è assolutamente quello di creare appuntamenti spot ma di porre le basi per un percorso di integrazione non solo nel mondo dell’arte, come oggi, ma in ogni contesto che permetta a questi giovani di entrare nel sistema lavorativo.”