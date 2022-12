Il prossimo 19 dicembre 2022, presso la sede degli uffici del Comando siti in via Reichlin (orto botanico) in Barletta, a partire dalle ore 10.00 si avvicenderanno il Comandante uscente, Dott. Ing. Roberto Fasano, ed il subentrante Dott. Ing. Romeo Gallo.

Si tratterà della semplice ma importante sottoscrizione del verbale di passaggio di consegne. L’ing. Roberto Fasano è stato designato quale Comandante dei Vigili del Fuoco di Crotone. L’ing. Romeo Gallo, appena nominato Primo Dirigente, ex Vicecomandante dei VVF di Matera, ha svolto svariati incarichi nell’ambito degli uffici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.