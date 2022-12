Una domenica particolare nel girone H di serie D. Una domenica diversa dal solito, con sole cinque partite in scaletta, in virtù dei quattro anticipi programmati al sabato. Il copione è comunque interessantissimo, con ben tre derby di Puglia e tanti incroci intriganti. Penultimo atto del girone d’andata, penultimo atto del 2022 agonistico. Poi si tornerà in campo per il turno infrasettimanale di mercoledì prossimo, quando calerà il sipario su un anno solare particolarmente intenso ed emozionante. Buona parte della scena, inutile nasconderlo, se la prende la sfida tra Nardò e Barletta: fischio d’inizio previsto al “Giovanni Paolo II” a partire dalle ore 14.30. I neretini ritrovano il proprio pubblico e sono chiamati a riscattare lo scivolone di domenica scorsa contro il Brindisi, il primo in questo campionato. L’undici barlettano, secondo in classifica e migliore realtà pugliese del raggruppamento, deve provare a non perdere ulteriore contatto dalla capolista Cavese: nel mirino c’è il decimo risultato utile consecutivo. In palio punti che riguardano l’altissima classifica. Stesso discorso per la sfida del “Simonetta Lamberti” tra la regina del girone H e il Brindisi: entrambe arrivano allo scontro diretto con tre vittorie di fila. Messapici terzi in graduatoria, a -1 dal Barletta. Derby di Puglia alla stessa ora anche a Molfetta: c’è un Team Altamura che non perde da oltre due mesi al Paolo Poli. Esordio sulla panchina degli adriatici per Francesco Bitetto, scelto in settimana dalla dirigenza molfettese al posto di Renato Bartoli. Presentato questa mattina il neo direttore sportivo Riccardo Di Bari: è stato proprio lui a scegliere il nuovo allenatore.

Derby di Puglia anche al “Vicino” tra Gravina e Martina. Si giocano molto i murgiani ancora a secco di successi: la società ha dato nei giorni scorsi fiducia a tempo allo staff tecnico. La squadra della Valle d’Itria vuole tornare a vincere dopo il ko interno con la Cavese. Derby appulo lucano, invece, al “Vito Curlo”, a partire dalle ore 15: il Fasano, notevolmente rinforzato sul mercato, ospita un Matera in grande forma, che non perde da due mesi e domenica scorsa ha imposto il pari al Barletta.

