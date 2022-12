Passaggio di consegne al Comando dei Vigili del Fuoco della Provincia Bat tra l’uscente Roberto Fasano e il subentrante Romeo Gallo. Il primo si trasferirà in Calabria per guidare il comando di Crotone, il secondo è pronto ad ambientarsi a Barletta dopo aver lavorato nei territori di Piacenza e Matera, quest’ultima sua città d’origine. Considerato tra i massimi esperti a livello nazionale in campo NBCR, vale a dire nella protezione da contaminazioni biologiche, chimiche e radioattive, Romero Gallo si dice pronto a mettere la sua esperienza al servizio della sesta provincia pugliese.

L’area amministrativa si trova negli uffici collocati in via Reichlin, nell’Orto Botanico, quella operativa nell’area industriale di via Trani. Sedi che potranno essere riunificate nel nuovo comando provinciale dei Vigili del Fuoco la cui istituzione, prevista negli spazi dell’ex mattatoio di via Andria, è però attesa da anni e ancora stenta a decollare.

Roberto Fasano termina dopo un anno la sua esperienza al comando dei vigili del fuoco della Bat. Il bilancio delle attività svolte, spiega, è sicuramente positivo.