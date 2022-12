Venerdì 16 dicembre l’auditorium del liceo scientifico Carlo Cafiero di Barletta un evento incentrato sulla lotta alla violenza, in ricordo di Claudio Lasala, giovane barlettano ucciso con una coltellata a seguito di un litigio in un bar il 30 ottobre del 2021. A moderare l’incontro l’avvocato Marilù Misto. Diverse le figure intervenute: attivisti di associazioni impegnate nel sociale, professori e dirigenti scolastici, avvocati e penalisti e Anna Maria Lasala, zia di Claudio, che ha vissuto in prima persona il dolore di una vita strappata da una società, come è stato più volte sottolineato nel convegno, “assuefatta alla violenza”.

Ad aprire per primo il confronto il prof. Roberto Romito, presidente regionale dell’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici. Romito evidenzia come il caso di Claudio non sia da considerarsi isolato e di come occorra riflettere per ideare interventi che contrastino queste tendenze autodistruttive. Una tesi rinforzata da Anna Maria Lasala, che spiega ai ragazzi il percorso attraverso il quale è riuscita a sopravvivere al lutto. “Ci sono due strade -racconta-:la prima consiste nel negare il dolore, in quanto è davvero troppo forte, con la seconda invece ci si lascia semplicemente sopraffare dalla sofferenza”. La zia della vittima rimarca però che nessuna delle due permette l’elaborazione di una tale disgrazia, con cui bisogna semplicemente imparare a convivere. L’unica soluzione per esorcizzarla, quella da lei interiorizzata, è stata creare una “rete di connessioni” che permettessero una riflessione riguardante il contesto sociale, che è stata la vera causa della morte del nipote. È con questo obiettivo che è nato il movimento “Cerco Barletta”, attraverso il quale un gruppo di cittadini cerca di tirare fuori il bene dalla città. “Claudio non è morto per futili motivi -asserisce infine- ma è stato vittima di una cultura di sopraffazione.”

Anche la professoressa Rita Farano, referente dell’associazione Noi Liberamente, definisce questo fenomeno di violenza giovanile, riprendendo le parole del sociologo e filosofo polacco Baumann, come un “disagio della post modernità”. Inoltre, citando l’articolo 18 della costituzione italiana, la Farano valorizza anche il ruolo fondamentale che le associazioni, a detta sua “sentinelle sul territorio”, possono ricoprire in questi contesti problematici. Ulteriore prova della reiterazione di queste tipologie di avvenimenti nel contesto societario attuale è l’episodio riportato da Laura Pasquino, avvocato e vicepresidente dell’Osservatorio antiviolenza Giulia e Rossella Onlus. La patrocinante, mettendosi estremamente a nudo, riferisce di suo nipote, picchiato da un branco per aver difeso un suo compagno, insultato a sua volta per essersi messo dello smalto sulle unghie. Diversi gli insulti rivolti al ragazzo: “ti bruciamo le mani così se ne viene lo smalto” e molto altro ancora. “Mio nipote è intervenuto e il branco gli ha rivolto una violenza brutale che lo ha lasciato per terra senza respiro -descrive la vicepresidente- io istintivamente, e me ne vergogno, gli ho chiesto come si fosse intromesso in una cosa del genere. Intorno a mio nipote per terra c’erano molti genitori, ma solo dopo tempo sono stati chiamati i soccorsi. Spesso forse il problema siamo anche noi adulti”.

Presente anche il prof. Antonio Francesco Diviccaro, dirigente scolastico dell’istituto Lèontine e Giuseppe De Nittis”, che propone la visione di un video esplicativo dell’iniziativa barlettana “Wannà”, festival della politica giovane organizzato da I.I.S.S. “Nicola Garrone”, Libreria “Punto Einaudi” di Barletta e Anps. Lo spirito dell’iniziativa è quello di offrire un percorso di avvicinamento e di riflessione su temi e modalità di partecipazione delle nuove generazioni alle decisioni collettive e tra gli obiettivi, chiaramente, c’è quello della promozione della legalità nelle scuole. A chiudere l’incontro le testimonianze di Ciro Angelillis, procuratore generale presso la Corte di Cassazione, già sostituto procuratore antimafia di Bari e dell’avvocato penalista Michele Laforgia. Angelillis riporta un’esperienza che lo ha segnato particolarmente durante la sua carriera. Si tratta di una rapina in una gioielleria di Bari in via Crispi ad opera di due 18enni del quartiere subito riconosciuti, denunciati dal proprietario dell’attività ed arrestati qualche ora dopo. Nel momento in cui il difensore dei ragazzi richiese di patteggiare con la prospettiva che tornassero in libertà, Angelillis considerò la proposta accettabile, ad una condizione: restituire i gioielli rubati. Ciononostante, in seguito ad un colloquio durato meno di un minuto, l’avvocato riportò che non avrebbero accettato questo presupposto. “Vidi con i miei occhi dare più importanza al valore del denaro rispetto a quello della libertà e all’epoca mi sembrò inconcepibile” asserisce il magistrato.

A concludere la serata l’avvocato Michele Laforgia, che menziona la storia di un ragazzo che sembra essere stato vittima dello stesso sistema malsano che ha tolto la vita a Claudio Lasala. Parliamo del sedicenne barese Michele Fazio, ucciso il 12 luglio 2001 mentre rincasava tra i vicoli di Bari vecchia. I sicari volevano colpire per vendetta un esponente a caso del clan Strisciuglio. Laforgia porta a termine la sua riflessione con un invito che avvalora l’intero pomeriggio: “Con la violenza non si può convivere. Per fuggirne non basta starsene a casa e farsi i fatti propri, ritenendo in questo modo di essere al sicuro. Questo episodio, come anche quello di Claudio, ne sono la prova La differenza tra vendetta e giustizia non è una questione di misura, ma consiste nella privazione dei diritti, che nella vendetta c’è e nella giustizia non ci deve essere. L’unico modo per crescere senza violenza, è non cedere al suo primato sia prima che dopo”.

A cura di Francesca Caputo