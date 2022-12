In tutte le farmacie italiane i cittadini possono vaccinarsi contro l’influenza, ma in Puglia non si può a causa dell’esclusione della rete delle farmacie convenzionate dalla campagna di vaccinazione antinfluenzale 2022-2023 per gli over 60, cioè la popolazione che ha diritto alla gratuità della prestazione, al momento delegata in maniera esclusiva ai medici di famiglia. Questo è uno dei motivi per cui Federfarma ha paventato oggi in Puglia, dalla sede di corso Alcide De Gasperi, l’annuncio dello stato di agitazione permanente, al termine di un incontro con i giornalisti voluto proprio per spiegare i motivi della protesta.

Escludere le farmacie dalla prevenzione antinfluenzale per gli over 60 è davvero un paradosso a fronte della campagna mediatica, “Vacciniamoci contro il Covid-19 e l’influenza stagionale”, promossa quest’anno dal Ministero della Salute proprio in collaborazione con Federfarma. In Puglia la prevenzione è partita il 5 ottobre escludendo le prestazioni a carico del Servizio Sanitario in farmacia per gli over 60, e consentendo solo dalla metà di dicembre quelle a pagamento per tutta la fascia di popolazione interessata all’acquisto del vaccino.