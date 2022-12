La “prevenzione integrata fra salute umana e sanità animale” è alla base del protocollo d’intesa firmata fra il dipartimento di medicina veterinaria dell’Università “Aldo Moro” di Bari e l’Azienda sanitaria di Potenza (Asp). Lo ha reso noto la stessa azienda potentina, spiegando che l’accordo si inserisce nel “Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (Snps) con l’obiettivo di armonizzare politiche e strategie attuate dal Servizio sanitario nazionale e tese a prevenire, controllare e curare le malattie sia acute che croniche trasmissibili e non trasmissibili associate a rischi ambientali e climatici”.

Nel rilevare che si va verso “una modifica dell’approccio concettuale integrato da ‘one health’ e ‘planetary health'”, l’Asp ha sottolineato che “tutto ciò impone alle strutture deputate all’assistenza sanitaria di ancorarsi, ancor di più, al livello territoriale per unificare e coordinare le iniziative tese ad individuare gli interventi necessari, tenendo conto in modo particolare del cambiamento climatico del nostro pianeta, che di per sé rappresenta un rischio per biodiversità, ecosistemi, infrastrutture e sistemi alimentari, in quanto la perdita di questi fattori è dimostrato avere un impatto negativo sull’uomo, flora e fauna, mettendo a repentaglio i sistemi di salvaguardia della salute come ad oggi consolidati”.