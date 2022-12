È stato divulgato il programma dei solenni festeggiamenti – comunicato dall’Arciprete Can. Don Francesco Fruscio e dal Presidente del Comitato Feste Patronali Francesco Grippo, e che vede il patrocinio del Comune di Barletta – in onore di San Ruggero, patrono della Città di Barletta e dell’Arcidiocesi di Trai-Barletta-Bisceglie, previsti il 30 dicembre nella Chiesa di San Ruggero.

mercoledì 28 dicembre

ore 19:00, S. Messa, presieduta dal novello sacerdote don Michele Piazzolla con la partecipazione e l’animazione della sottosezione UNITALSI di Barletta

giovedì 29 dicembre

ore 19:00, S. Messa, presieduta dal novello sacerdote don Felice Musto

ore 20:00, Veglia di preghiera, animata dalla pastorale giovanile L’arcivescovo Leonardo incontra i giovani della città.

venerdì 30 dicembre

Solennità di San Ruggero

ore 7:15, Messa, presieduta da S.E. mons. Michele Seccia, Arcivescovo metropolita di Lecce

ore 8:3, Messa, concelebrata dai sacerdoti di nome Ruggero

ore 10:00, S. Messa, presieduta da Sabino Lattanzio

ore 11:30 Pontificale, presieduto dal nostro arcivescovo E. mons. Leonardo D’Ascenzo, con l’assistenza del Capitolo Cattedrale, il Clero diocesano e religioso; partecipa il Comitato Feste Patronali, il Signor Sindaco dott. Cosimo Cannito, le Autorità civili e militari (diretta su canale 91 Amica9 TV e canale 93 Regina della Pace, in collaborazione con EASY TV)

ore 17:00, S. Messa, presieduta da don Giuseppe Dimaggio

ore 17:30 Santuario di San Ruggero a Canne della Battaglia, S. Messa presieduta dal parroco

ore 19:00, S. Messa, presieduta Sua Em.za il card. Francesco Monterisi

(diretta su canale 91 Amica9 TV e canale 93 Regina della Pace, in collaborazione con EASY TV)

ore 20:00, Processione con l’effige del Santo Patrono, presieduta dal nostro Arcivescovo, con l’intervento del Capitolo Cattedrale, il Clero diocesano e religioso, i Religiosi e le Religiose, i Terz’Ordini, le Arciconfraternite, le Confraternite, il Comitato Feste Patronali, il Signor Sindaco dott. Cosimo Cannito, le Autorità civili e militari

Percorso: Via Cialdini, Corso Garibaldi, Corso Vittorio Emanuele, Via Consalvo da Cordova, Piazza Plebiscito, Via Cialdini, Chiesa di San Ruggero

Luminarie: Ditta Defazio – Barletta

Banda: Associazione musicale bandistica La Disfida di Barletta

Nell’ambito dei festeggiamenti, previsto per venerdì 3 dicembre, alle ore 21.30, in Piazza Mons. Damato (Prefettura), Spettacolo musicale in piazza, “Gaetano Tasselli & La La Band”