Avevamo trattenuto il fiato, in senso speranzoso, quando nel maggio scorso, in piena campagna elettorale per le Amministrative, abbiamo segnalato, all’allora Commissario Prefettizio, che il PNRR offriva un’importante opportunità per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi della cultura, attraverso il finanziamento europeo tramite un Avviso Pubblico del Ministero della Cultura del 12/05/2022 per un totale di oltre 7,5 milioni di euro. Apprendiamo che nella graduatoria ministeriale approvata dal Decreto della Direzione Generale Musei lo scorso 21 dicembre, non compare il Comune di Barletta. Pur avendo risposto all’avviso pubblico, per ora non c’è disco verde per il finanziamento.

Poteva essere un’occasione per risolvere una problematica atavica, su cui siamo intervenuti troppe volte, per risolvere la questione dell’accessibilità del Castello di Barletta, con il suo Museo civico (sorge in cima a una ripida scalinata), di una sala lettura della Biblioteca comunale non accessibile collocata nello stesso, di bellissimi sotterranei trasformati in spazio espositivo, che sono raggiungibili solo dai fortunati avventori che riescono a superare un montascale quasi mai funzionante e comunque raggiungibile da un percorso esterno piuttosto complicato, soprattutto per chi usa una sedia a rotelle.

Il tema è fondamentale perché riguarda anche il turismo e l’accoglienza. I nostri Beni Culturali necessitano di affrontare il problema, il Castello in primis, altrimenti ogni attività volta alla valorizzazione, diventerebbe inutile, soprattutto di un immobile che risulterebbe illegale in quanto inaccessibile.